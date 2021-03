"3억원 행운을 잡아라."

골프존이 다음달 11일까지 전국 골프존파크 매장에서 총 3억원 규모 2021 팔도페스티벌 시즌1 ‘팔도 가위바위보’를 개최한다. 시즌 마다 약 4만여명 회원들이 참여하는 최대 시상 규모 이벤트다. 이번에는 유현주와 가위바위보 대결이다. 총 3개 코스(플라자 용인, 더플레이어스, 오션힐스 포항)의 18홀 라운드가 끝날 때마다 랜덤으로 지급한다. 승리 시 상금 1000원이 적립된다.

골프존파크 매장을 방문해 회원 로그인 후 대회에서 ‘팔도페스티벌 시즌1’을 선택한 뒤 18홀 라운드를 완료하면 된다. 천승희 GS마케팅팀 팀장은 "매년 많은 회원분들이 참여한 덕분에 팔도페스티벌이 골프존파크의 대표 연간 이벤트로 자리잡았다"며 "실력과 관계 없이 누구나 즐겁고 유익하게 접하실 수 있도록 다양한 프로모션을 발굴할 것"이라고 했다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.