'남성 성전환' 엘리엇 페이지 "진짜 나를 찾았다…최근 가슴 절제 수술" 고백

[아시아경제 김봉주 기자] 남성으로 성전환한 할리우드 스타 엘리엇 페이지가 최근 가슴 절제 수술을 했다고 밝혔다.

페이지는 16일(현지시간) 미국 시사주간지 타임지의 표지모델로 섰다. 그는 타임지와의 인터뷰에서 남성 성전환자로서의 심경을 고백했다.

페이지는 "내 인생에서 이 시점에 도달한 것에 대해 진정으로 흥분된다. 깊은 감사를 느낀다"면서 "한편 두려움과 불안함도 뒤섞여 있다"고 말했다.

페이지는 "트렌스젠더 커밍아웃 이후 다양한 반응을 보게 됐다"면서 "많은 사랑과 지지의 말을 들었지만, 동시에 엄청난 증오와 트랜스젠더 혐오의 말도 견뎌야 했다"고 전했다.

타임지에 따르면, 페이지가 커밍아웃한 날 그에게는 40여만명의 인스타그램 신규 팔로워가 생겼다.

페이지는 "매우 영향력 있는 사람들이 (성전환자에 관해) 해로운 말을 하고 있다. 하지만 트랜스젠더는 정말로 실재하고 있다"고 말했다.

그는 "9살 무렵 머리를 짧게 깎은 뒤 느꼈던 생생한 환희를 기억한다"면서 "10살 때 아역 배우의 길을 걷게 되면서 여배우로서 머리를 기르고 치장을 해야 했다. 나 자신을 결코 인정하지 못했다. 오랫동안 내 사진조차 볼 수 없었다"고 털어놓았다.

페이지는 최근 유방 제거 수술을 했다는 사실도 밝혔다. 그는 "수술은 가슴을 더욱 남성적으로 보이게 하는 데 초점을 맞췄다. 남성이 되는데 불필요한 조직을 제거했다"면서 "여자의 몸은 언제나 불편했지만, 지금은 에너지가 넘친다. 수술은 내 인생을 바꿨을 뿐 아니라 내 삶도 살려냈다"고 강조했다.

이어 "(배우로서의) 특권 덕택에 현 위치에 올 수 있었다. 그 특권을 이용해 내가 할 수 있는 방식으로 성전환자들을 돕고 싶다"고 전했다.

