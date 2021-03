산청군청소년수련관 제6기 ‘청정원’ 발대식

온라인 화상회의로 청소년운영위원회 개최



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군청소년수련관은 제6기 청소년운영위원회(청소년이 정하는 원칙, 이하 청정원)가 온라인 발대식을 하고 본격적인 활동에 들어갔다고 17일 밝혔다.

올해 ‘청정원’은 지난해와 마찬가지로 비대면 온라인 면접을 거쳐 15명의 청소년 위원이 선발됐다.

이들 위원은 청소년 프로그램과 시설 모니터링, 정기회의, 행사기획, 홍보, 캠페인, 프로그램 제안 등 수련관 운영에 참여하는 대표 청소년 임무를 수행할 예정이다.

제6기 청정원으로 위촉받은 한 청소년 위원은 “청소년수련관은 우리 산청 청소년을 위한 문화공간이다. 친구들이 마음껏 즐기고 누릴 수 있는 공간이 되도록 만들고 싶다”고 포부를 밝혔다.

군 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 청소년 활동 지원의 형태가 비대면 방식으로 점차 전환·확대되고 있다”며 “앞으로 우리 청소년위원들이 수련관 이용뿐 아니라 지역사회 청소년 현안에 대해서도 함께 고민하고 주체적으로 해결해가는 주인이 돼 달라”고 격려했다.

