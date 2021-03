[아시아경제 이선애 기자] SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 36,500 전일대비 350 등락률 -0.95% 거래량 46,787 전일가 36,850 2021.03.17 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일SK디앤디, 473억원 규모 지분 투자 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close 는 제주도 서귀포시 색달동 소재 호텔인 그랜드조선제주, 그랜드조선제주힐스윗을 2547억원에 매각한다고 17일 공시했다. SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 36,500 전일대비 350 등락률 -0.95% 거래량 46,787 전일가 36,850 2021.03.17 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일SK디앤디, 473억원 규모 지분 투자 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close 의 2019년 연결기준 매출액의 56.02%에 해당한다. 계약 상대방은 디아이제이제이60위탁관리부동산투자회사다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr