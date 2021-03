[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 17일 김정우 조달청장(오른쪽 첫 번째)이 SK바이오사이언스 통합관제센터를 방문해 코로나19 백신 유통 모니터링 시스템 운영과정을 점검하고 현장 관계자들로부터 애로사항을 청취했다고 밝혔다. SK바이오사이언스는 코로나19 백신 유통사업자로 사물인터넷 기반의 맞춤형 콜드체인으로 예방접종 과정에 핵심 역할을 수행한다. 앞서 조달청은 지난 1월 질병관리청의 요청에 따라 SK바이오사이언스와 3600만명 분의 백신 유통계약을 체결했다. 조달청 제공

