곡성군, 명품농업대학 시설원예전문가 신입생 30명 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 곡성군(군수 유근기)이 제11기 곡성명품농업대학 시설원예전문가반 신입생을 모집한다고 17일 밝혔다.

올해 곡성명품농업대학 시설원예전문가반은 내달부터 오는 11월까지 총 24회 108시간 동안 운영된다.

교육은 곡성군의 주요 시설작목인 멜론, 딸기, 시설 감자를 주요 내용으로 진행될 예정이다.

관심 있는 지역민이라도 누구나 교육을 신청할 수 있다. 또한 아직 군민이 아닌 귀농예정자도 별도의 면접을 통해 교육 대상자로 선발한다.

총 30명을 선발할 계획이며, 서류심사를 거쳐 오는 29일 합격자에게 문자로 개별 통보할 예정이다.

입학희망자는 오는 26일까지 곡성군농업기술센터 또는 읍면 산업팀에 관련 서류와 함께 입학원서를 제출하면 된다.

원서 서식은 곡성군 또는 농업기술센터 홈페이지에 게시되어 있다.

곡성군농업기술센터 관계자는 “곡성명품농업대학을 통해 우리 군 특화작목의 품질이 향상될 수 있도록 돕겠다. 이를 위해 코로나19로 인해 교육과정과 대상인원은 축소됐지만 현장 교육 등 다양한 방법으로 교육 만족도를 높이겠다.”라고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr