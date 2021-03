'3월 도입' 화이자 백신 50만명분, 절반 먼저 24일 국내 온다

3월말 나머지 절반 연이어 도착 예정

'코백스' AZ백신 34.5만명분 31일 운송 개시

[아시아경제 김지희 기자] 오는 2분기 예정된 코로나19 백신 접종 물량의 국내 도착 시기가 확정됐다. 개별 계약을 통해 들여오는 화이자 백신은 3월 예정된 100만회분(50만명분) 가운데 절반이 먼저 오는 24일 도입된다. 백신 공동 구매 프로젝트 '코백스 퍼실리티'를 통해 확보한 아스트라제네카 백신은 69만회분이 다음달 초 국내에 들어올 예정이다.

코로나19 예방접종 추진단은 이 같은 내용의 2분기 백신 계획을 17일 발표했다. 먼저 지난 5일 식약처 허가가 완료된 화이자 백신 50만회분이 이달 24일 도입될 예정이다. 이는 이달 중 들여올 예정인 100만 회분의 일부로, 나머지 50만회분은 3월 마지막주에 연이어 도착할 예정이다.

도착한 화이자 백신은 전국 22개 접종센터로 배송된다. 다음달 1일부터 만 75세 이상 어르신과 노인시설 입소자 및 종사자 등의 접종에 사용될 계획이다. 4~5월에도 백신이 지속 도입될 것으로 예상된다. 다만 구체적인 도착 일자는 아직 통보되지 않았다.

아울러 코백스 퍼실리티를 통해 들여오는 아스트라제네카 백신 69만회분(3월)은 오는 31일 네덜란드에서 운송이 개시된다. 유니세프는 4~5월 141만회분에 대해서도 내달 22일 운송이 시작될 예정이라고 통보했다.

유럽 현지 통관, 운송 등 최소 2~3일의 소요기간을 감안하면 국내 도착은 69만회분의 경우 4월 초, 141만회분은 4월 말이 될 것으로 보인다.

이번 코백스 아스트라제네카 백신은 국내 SK바이오사이언스 안동공장에서 생산된 백신이다. 다만 WHO 긴급사용품목에 등재된 백신으로 코백스를 통해 전 세계에 일괄 공급하기 위한 절차상 유럽 반출 이후 도입될 예정이다. 도착된 백신은 65세 이상 요양병원·시설 입소자 및 종사자 등의 접종에 사용될 계획이다.

정은경 추진단 단장은 “2분기 접종 시행계획이 안전하고 신속하게 시작될 수 있도록 백신 국내 도착 후 유통·보관 및 사전 준비 등에 만전을 기할 것”이라고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr