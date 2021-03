"삼성, 올해 반도체에 280억달러 투자 전망"…오스틴 공장 셧다운은 변수

[아시아경제 정현진 기자] 반도체 슈퍼사이클(초호황기)을 맞아 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,400 전일대비 400 등락률 -0.48% 거래량 5,120,692 전일가 82,800 2021.03.17 11:30 장중(20분지연) 관련기사 반도체 국산화!! 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’! 주가 훨훨!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정오늘 삼성 ‘갤럭시A’ 첫 언팩… 중저가 시장 전력투구 close 가 올해 반도체 분야에 280억달러(약 32조원)를 투자할 것이라는 전망이 나왔다. 파운드리(반도체 위탁생산) 업계 1위 대만 TSMC와 선단공정 개발을 놓고 치열한 경쟁을 벌이는 가운데 막대한 자금을 투입해 선두에 올라서겠다는 의지를 드러낼 것으로 예상된다. 이 같은 상황에서 한파로 전력이 끊긴 뒤 한 달 동안 셧다운 상태인 삼성의 미국 오스틴 반도체 공장이 실적과 투자의 변수로 작용할 전망이다.

16일(현지시간) 시장조사업체 IC인사이츠는 삼성전자와 대만 TSMC가 올해 반도체 부문에 자금 555억달러를 투입할 것으로 전망했다. 이는 반도체 업계의 전체 자본 지출 규모의 43%를 차지해 자본 지출 상위 2개 업체 비중이 사상 최대일 것으로 예상된다.

특히 IC인사이츠는 올해 삼성전자의 반도체 관련 투자가 280억달러 수준일 것으로 내다봤다. 2017년부터 반도체 부문에 대한 투자를 키우면서 2018년 216억달러, 2019년 193억달러, 지난해 281억달러를 투입했다면서 올해는 지난해와 비슷한 수준이 될 것으로 전망했다. IC인사이츠는 "2017~2020년 삼성의 투자는 932억달러로 반도체 산업 역사상 유례없는 수준"이라면서 "같은 기간 중국 반도체 업체들이 투입한 자금 447억달러의 두 배가 넘는다"고 설명했다.

IC인사이츠 자료에 따르면 1994년부터 2003년까지는 인텔이 반도체 부문에 있어 최대 투자를 하는 기업이었으나 그 이후에는 2009년을 제외하고 지난해까지 13년간 삼성전자가 가장 많은 투자를 한 것으로 나타났다. 올해 반도체 업계의 슈퍼사이클이 본격화한 것으로 보이는 가운데 지난 1월 '라이벌' TSMC가 역대 최대 규모인 280억달러의 설비 투자를 쏟아붓겠다고 한 만큼 삼성전자도 이에 적극 대응할 가능성이 높다.

김기남 삼성전자 부회장은 17일 열린 주주총회에서 "반도체 파운드리 사업에서의 삼성전자 공정 경쟁력은 (경쟁사에 비해) 손색이 없다"면서 초미세 공정 기술의 리더십을 강화하고 효율적인 투자를 통해 경쟁회사와의 격차를 줄여나갈 것이라고 밝혔다.

다만 지난 2월16일(현지시간)부터 한 달째 공장 가동을 멈춘 삼성전자의 오스틴 반도체 공장이 예상치 못한 변수로 떠오른 상태다. 삼성전자의 반도체 공장이 한 달 이상 가동을 멈춘 것은 이번이 처음이다. 현재까지도 공장 재가동을 못하고 있으며 언제 복구될지 예상되지 않는 상황이다. 인근 다른 반도체 업체인 NXP의 경우 최근 초기 가동을 시작했으나 삼성전자 공장은 세밀한 공정이 많아 아직 정비 중인 것으로 전해졌다. 삼성전자는 셧다운 피해를 최소화하고 가동 재개 시점을 앞당기기 위해 오스틴 공장으로 기술진을 급파했다.

공장 가동 중단 기간이 길어지면서 예상 피해 규모도 갈수록 커지고 있다. 오스틴 공장의 지난해 일 평균 매출이 107억원이었던 점을 감안하면 현재까지 피해 규모는 3000억원을 넘긴 것으로 추정된다. 이번 사태는 삼성전자가 오스틴 공장 증설을 검토, 텍사스주 등과 협상을 하고 있는 가운데 나온 것이어서 투자에 미칠 영향도 주목된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr