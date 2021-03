양산시, 소속 공무원·산하 공공기관 전직원 대상 ‘부동산 투기’ 조사 착수

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 대규모 개발사업대상지에 대한 양산시 소속 공무원 및 산하 공공기관 임직원 전원의 부동산 투기 여부를 조사한다.

17일 양산시에 따르면 신속하고 철저한 조사를 위해 감사담당관을 단장으로 하는 ‘부동산 투기 특별조사단’을 기획총괄반, 부동산 거래 조사반, 공무원 조사반으로 나눠 총 3개 반 10명으로 구성해 운영한다.

총괄반은 조사반 구성, 조사 대상 및 범위 선정 등 이번 특별조사를 진두지휘한다. 부동산 거래 조사반은 개발사업의 부동산 거래 명세 등을 분석해 투기 여부를 파악한다. 공무원 조사반은 투기 의심 공무원 조사, 징계·수사 의뢰 등을 담당한다.

조사 대상 개발지는 LH, 경남개발공사, 특수목적법인(SPC)에서 시행한 덕계 공공지원 민간임대주택 조성지구, 가산 일반사업단지 조성지구, 석계2일반산업단지 조성지구와 경상남도, 부산교통공사에서 시행 중인 국지도 60호선(매리~양산) 건설사업 IC 예정지 부근과 양산도시철도(노포~북정) 건설사업 역세권 주변에 대해서도 투기 여부를 확인할 계획이다.

이번 조사는 31일까지 시 공무원과 산하 공공기관 임직원 등을 대상으로 자진신고를 받고, 1400여 명의 직원뿐만 아니라 배우자와 직계존비속 가족에 대해서도 개인정보 활용 동의서를 제출받아 4월부터 본격 조사를 할 계획이다.

또한 조사 기간 동안 감사담당관 내 부동산 투기 공익신고센터도 함께 운영해 공직자의 부동산 투기와 관련한 자진 신고는 물론 시민 제보도 함께 받는다.

김일권 시장은 “공직자의 투기 의혹이 전국적으로 확대되고 있어 공직기강 확립 차원에서 선제적 조사가 필요하다고 판단했다”며 “공직자의 조사 결과에 따라 내부정보 등을 이용한 부동산 투기행위가 발견되면 부패방지법, 공직자윤리법 등에 따라 무관용 원칙으로 강력하게 조치할 것”이라고 말했다.

