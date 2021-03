[아시아경제 임혜선 기자] 서울우유협동조합이 CJ프레시웨이(대표 정성필)와 협업해 프리미엄 ‘소용량 아이스크림 100㎖’ 4종을 출시했다고 밝혔다. 브랜드관리 및 제조는 서울우유협동조합이, 유통·판매는 CJ프레시웨이가 담당한다.

‘소용량 아이스크림100㎖’는 흰우유, 초콜릿우유, 커피우유, 살롱 밀크티 등으로 구성됐다. 신제품은 100% 국산 원유를 사용해 진한 우유의 풍미와 부드러운 맛을 느낄 수 있다. 패키지는 서울우유의 트레이드 마크인 우유 방울 무늬 패키지 디자인을 활용해친숙함은 물론 옛 향수를 자극하는 레트로 감성을 담아냈다.

권장소비자가격은 3800원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr