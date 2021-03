[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구 중구의 한 주택 분양 홍보사무실에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단 감염이 발생, 방역당국이 역학조사를 벌이고 있다.

16일 대구시에 따르면 감염경로 미확인 확진자가 근무하는 주택 분양 홍보 사무실 근무자에 대한 전수검사 과정에서 잇달아 양성판정이 나왔다. 이날 오후 6시 현재 확진자는 12명이다.

해당 사무실에는 직원 30여명이 근무해 온 것으로 알려졌다. 방역당국은 해당 사무실에 근무하는 나머지 20여명과 이들 가족, 접촉자 등에 대한 검사를 계속하고 있다.

