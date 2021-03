[아시아경제 박선미 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,885 전일대비 90 등락률 +3.22% 거래량 3,012,092 전일가 2,795 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 항공주, 여행 정상화 기대감에 오름세티웨이항공, 간편 결제서비스 '티웨이페이' 개편티웨이항공, 이달 무착륙 관광비행 운항…12만8000원부터 close 은 운영자금 확보 목적으로 800억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 16일 공시했다.

유상증자 배정 대상은 사모펀드 더블유밸류업유한회사다. 배정 주식 수는 3184만주, 신주 발행가액은 2512원이다. 신주권 교부 예정일은 다음달 15일이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr