고양시 "전수조사 결과 공무원 일부 창릉신도시 인근 토지 소유"

[아시아경제 송승윤 기자] 경기 고양시 일부 공무원이 3기 신도시 예정지인 창릉 공공주택지구 인근 토지를 소유하고 있는 것으로 감사실 자체 조사에서 드러났다.

16일 고양시에 따르면 시 감사실은 지난 10일부터 창릉 공공주택지구 등에 대한 공무원들의 부동산 투기 의혹을 확인하기 위해 전수조사를 벌였다. 그 결과 일부 공무원이 창릉 지구 인근의 땅을 소유하고 있는 것으로 확인됐다. 창릉 신도시 내 땅을 소유한 고양시 공무원은 현재까지 없는 것으로 나타났다.

이번 조사는 고양시 공무원 3599명과 도시계획과 전·현직 직원의 가족 420명을 대상으로 이뤄졌다. 시는 토지 소유 목적 등을 추가로 조사할 계획이다.

한편 정부가 지난 11일 발표한 3기 신도시 등 8개 지구에서의 국토교통부와 한국토지주택공사(LH) 전 직원 토지거래 조사 결과 총 20명의 투기 의심 사례 중 창릉 신도시에선 2명이 나온 것으로 확인됐다.

