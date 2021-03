중랑구 온도감지 온열의자 ‘중랑 엉뜨랑’ 버스정류장 70개소 설치

3월말까지 어르신 등 교통약자 자주 이용하는 정류장 70개소에 설치...기온 10℃ 이하인 경우 온도 자동 감지 최대 40℃까지 발열...의자 외부는 용마폭포공원 등 지역명소 소개하는 디자인 삽입

[아시아경제 박종일 기자] ‘아랫목의 따뜻한 온기를 여러분에게 선물합니다.’

중랑구(구청장 류경기)가 구민들이 따뜻하게 버스를 기다릴 수 있도록 오는 3월말까지 시내버스 정류장 70개소에 온열의자 ‘중랑 엉뜨랑’을 설치한다.

‘중랑 엉뜨랑’ 명칭은 ‘엉덩이가 따뜻한 중랑구 온열의자’라는 뜻으로 지난 2월 구민 및 직원 1163명을 대상으로 실시된 설문조사를 거쳐 선정됐다.

구는 지난해부터 7호선 면목역 등 주요 역사 주변 5개 정류장에 온열의자를 설치했다. 그 이후 온열의자 설치를 확대해 달라는 의견이 많아 올해 행정안전부와 서울시 예산 총 2억2000만 원을 확보해 추가 설치하기로 했다.

새롭게 온열의자가 설치되는 곳은 중랑구청, 지하철 7호선 중화역, 지하철 6호선 화랑대역 등 총 70개 정류장으로 이용객이 많거나 장애인·환자·어르신 등 교통약자들이 자주 이용하는 곳 위주로 선정했다.

온열의자는 오전 5~오후 11시 외부온도가 10℃ 이하로 떨어질 경우 온도가 40℃까지 자동으로 올라가 겨울철은 물론 봄과 가을 환절기의 쌀쌀한 날씨에도 구민들에게 따스한 온기를 전해준다.

의자 겉면에는 용마폭포공원, 봉화산 둘레길 등 지역명소를 소개하는 디자인으로 정겨움을 더했다.

구는 버스정류소에 온열의자의 기능, 고장 시 문의처 등을 알 수 있도록 안내문도 함께 부착해 이용편의를 높일 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “아침저녁으로 쌀쌀한 요즘 출퇴근하실 때 아랫목같이 따뜻한 엉뜨랑에서 버스를 기다리시길 바란다”며 “앞으로도 대중교통 관련 시설을 지속적으로 개선, 구민 이용편의를 증진하겠다”고 말했다.

구는 지역 내 버스정류소 62곳에 무료 공공와이파이존 ‘중랑 데이터 쉼터’도 설치, 구민들이 외부에서도 인터넷을 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr