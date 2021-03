고흥군, 고흥관광 청년 PD 모집

위드코로나 시대 “비대면 관광홍보 강화”와“지역 청년 일자리 창출”일석이조 효과 기대

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 고흥군(군수 송귀근)은 위드코로나 시대 비대면 관광홍보 강화는 물론, 관광분야 인재 육성을 통한 청년 일자리 창출에 기여하기 위해 ‘고흥관광 청년 PD'를 오는 25일 까지 모집한다고 16일 밝혔다.

이번에 모집하는 ‘고흥관광 청년 PD'는 위드코로나 시대 비대면 관광트렌드에 맞는 관내 관광지, 먹거리 및 알려지지 않은 숨은 관광명소를 찾아 현장 체험형 관광홍보 콘텐츠를 제작, 고흥관광 공식 블로그 및 개인 SNS에 게시하고 홍보하는 역할을 맡게 된다.

모집인원은 5명으로 관광홍보 콘텐츠 제작에 따른 소정의 활동비(80,000원/건)가 지급된다.

지원자격은 고흥군에 1년 이상 주소를 둔 만19세이상, 만49세 이하 청년으로 고흥관광에 관심이 있고 개인 SNS 계정이 있는 자로 현장취재 활동과 동영상 촬영 및 편집 등 콘텐츠 제작 및 홍보 가능한 자면 지원할 수 있으며, 언론 관련 경력자, SNS 활용 능통자, 관광 관련 사업 등 경력자를 우대 선정한다.

참여 신청은 군 홈페이지 고시공고란에 신청서 및 제출서류를 다운받아 오는 24일까지 우편, 방문 또는 이메일로 신청하면 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr