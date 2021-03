들어는 봤수? ‘광고PR학과’ 국내 최초 학과명 탄생 … 동명대 광고홍보학과 ⇒

4차산업혁명시대, 스마트 광고·PR 선도할 리빙랩·PBL 확대 강화



유튜브·팟캐스트 등 일방향 홍보 아닌 1인미디어 기획·제작 특성화

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 굿바이 ‘광고홍보’! 일루와 ‘광고PR’!

동명대 광고홍보학과(학과장 이정기 교수)가 개명했다. 광고PR학과라는 이름으로 거듭난다.

광고PR학과로 바뀌면서 동명대는 4차 산업혁명 시대 PR 트렌드를 선도할 교육 혁신 작업에 박차를 가하고 있다.

광고PR학과는 지역 공공기관, 기업과 함께 지역 사회에 쌓여있는 각종 문제를 해결하는 리빙랩(Living Lab) 교육과 문제해결 능력을 갖춘 PR 인재 양성을 위한 PBL(Problem Based Learning) 교육으로 개편된다.

유튜브와 팟캐스트 등 1인 미디어에 기반한 PR 기획과 영상 제작·편집 교육 등 실무형 커리큘럼이 강화된다.

학과장 이정기 교수는 “홍보(弘報)란 개념은 사람들에게 정보를 전달하는 과정, 즉 일방향 커뮤니케이션 과정에 초점을 맞추고 있는 반면, PR은 특정 조직이 공중들과 상호 관계를 맺기 위한 양방향 커뮤니케이션에 초점을 둔다”고 명칭 변경 배경을 설명했다.

이 교수는 “동명대 광고홍보학과의 교육 과정이 상호지향적 커뮤니케이션 능력을 갖춘 전문 광고인, PR인 양성에 초점을 두고 있는 만큼 광고PR학과로의 명칭 변경은 시대 흐름에 맞는 것”이라고 덧붙였다.

동명대 광고홍보학과는 홍보라는 개념이 PR(Public Relations)이 추구하고 있는 양방향커뮤니케이션의 과정을 설명하는 데 한계를 가진 개념이라는 인식으로 지난해 학과명 변경을 추진했다.

국내 최대 PR학회인 한국홍보학회도 2009년 유사한 이유로 한국PR학회로 명칭을 변경했다.

현재 국내 대학에 설립된 학과 가운데 ‘광고PR학과’라는 학과명을 사용하는 학과는 동명대가 유일하다.

동명대 광고PR학과는 ▲2년 연속 교육과정 개편 우수 학과상(2019-2020년) 수상, ▲3년 연속 강의 개선 우수 교수 배출(2019-2021년), ▲산학협력 분야 우수 교수 최다 배출(2021년), ▲2년연속 GS 홈쇼핑 콘텐츠 리더 장학생 배출(2019-2020년), ▲2년 연속 대한민국 대학생 광고 대회(KOSAC) 부산대표 2팀 이상 선발(2019-2020년) 등으로 주목받아 왔다.

또 ▲대한민국 대학생 광고 대회(KOSCAC) 동남권 최고 성적, 최다 수상(2020년), ▲대학 이미지 개선을 위한 교내 해키고 대회 대상(2021년), ▲전주시 도시재생 온기스쿨 최우수상(2020년), ▲한국방송학회-롯데 홈쇼핑 강의영상 지원 사업 선정(2020년), ▲압도적인 광고·PR 현장실습 실적(2020년, 23개 기관에서 30명의 학생이 실습) 등을 기록하기도 했다.

광고PR학과의 ‘심기일전’ 미래에 귀추가 주목된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr