[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군은 16일부터 31일까지 관내 함안사랑상품권 가맹점을 대상으로 상품권의 부정 유통 방지를 위해 일제 단속을 한다고 밝혔다.

주요 단속내용은 ▲사행산업 등 등록 제한 업종을 영위하는 경우 ▲재화와 용역의 제공 없이 상품권을 수취하는 행위 ▲부정 수취 상품권의 환전을 대행하는 행위 등이다.

군은 판매대행점을 통해 가맹점별 환전 현황을 분석하고, 신고 센터를 상시 활성화할 계획이다.

이를 통해 주민 신고가 접수된 부정 유통 의심 가맹점을 방문해 단속한다.

이번 단속으로 부정 유통 행위가 발견될 시 관련 법률에 따라 2000만원 이하의 과태료를 부과하며, 위반 행위 조사 등을 거부·방해 또는 기피한 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과할 방침이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr