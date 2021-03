충남, 보령·태안·당진 앞바다에 ‘해상 풍력발전 단지’ 조성

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남 보령·태안·당진 앞바다에 ‘해상 풍력발전 단지’가 조성된다.

충남도는 서해안 3개 시·군 앞바다에 총 발전용량 4GW 규모의 해상 풍력발전 단지를 조성한다고 16일 밝혔다.

해상 풍력발전 단지는 2026년까지 20조3000억원의 사업비를 들여 조성될 예정이다.

충남에서 운영 중인 석탄화력발전 1기당 발전용량이 500MW인 점을 감안하면 해상 풍력발전 단지가 생산하는 총 발전용량은 석탄화력발전소 8대와 맞먹는 수준이다. 이는 113만가구가 1년간 사용할 수 있는 전기 생산규모다.

이 단지는 지난해 8월 산업통상자원부의 '공공주도 해상풍력발전단지 공모'를 통과해 세부 계획 수립에 착수한 상태로 해상 풍력발전 단지 조성규모는 2GW급이다.

태안 근흥면 석도와 난도 중간 해상에는 1.6GW 규모의 해상 풍력발전 단지가 조성될 예정이다.

특히 도는 지난달 우선 504MW 규모의 발전단지 전기사업 허가를 승인받은 상태다. 이는 연간 38만 가구가 사용할 수 있는 전기를 생산할 수 있는 규모며 504MW는 국내에서 추진되는 단일 풍력발전단지 중 최대 규모로 손꼽힌다.

당진은 대난지도와 당진화력발전소 회처리장 등에 1조9000억원의 사업비를 투입해 400MW 용량의 해상풍력발전단지를 건설할 계획이다.

도 관계자는 "도는 2050년까지 석탄화력발전 가동을 중단하고 재생에너지 비중을 전체 발전량의 절반까지 늘린다는 목표로 해상풍력발전단지 조성을 추진한다"며 "해상풍력발전 관련 기업과 장비 제조업체를 유치·육성해 지역 경제활성화도 함께 도모하겠다"고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr