합천군 2021년 영유아기 부모지원 교육 시행

맘(mom) 애(children) 좋은 날 운영



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 건강 가정다문화가족지원센터에서는 영유아 자녀를 양육하고 있는 가정을 대상으로 영유아기 부모지원 ‘맘 애 좋은 날’교육을 비대면 키트 배부로 진행했다고 16일 밝혔다.

이번 교육은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에 맞도록 온라인으로 진행된다.

1차로 오은영 박사의 ‘화내지 않고 아이 잘 키우기’동영상 강의를 수강한 후 수료증을 센터에 제출하면 2차로 자녀와 함께할 수 있는 병풍 책 키트를 받아 활동지와 만족도 조사지를 제출하는 과정으로 프로그램이 마무리된다.

영유아기 부모 역할 지원 교육을 통해 자녀 성장과 발달 특성의 중요성을 알고 성장 발달에 따라 요구되는 능력과 함께 변화돼야 하는 부모상을 제시한다.

전덕규 건강가정·다문화가족지원센터장은 “관내 영유아기 가정의 행복과 부모 역할을 되돌아보며 자녀와 함께 가정 내에서 상호작용을 해보며 부모 역할 지원에 도움이 되길 바란다”라고 밝혔다.

합천군 건강가정·다문화가족지원센터 네이버 밴드에 가입하면 프로그램 및 각종 정보를 더 공유할 수 있다.

