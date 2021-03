대한항공, 서소문 사옥서 코로나19 확진자 발생…재택근무 돌입

[아시아경제 이동우 기자] 서울 중구 서소문동 소재 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,400 전일대비 350 등락률 +1.25% 거래량 1,472,577 전일가 28,050 2021.03.16 15:19 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, 검색 상위 랭킹... 주가 1.25%대한항공, 라운지 운영 관리 시스템 전면 개편…서비스 강화대한항공, 검색 상위 랭킹... 주가 0.18% close 사옥에서 코로나19 확진자가 발생했다.

이수근 대한항공 코로나19 비상대책위원회 총괄 부사장은 16일 사내 공지를 통해 "서소문에서 근무 중인 커뮤니케이션실 직원 1명이 어젯밤 확진 판정을 통보받았다"고 말했다.

회사는 해당 확진자가 근무한 층을 방역조치하고 서소문 사옥에서 근무 중인 직원들은 재택근무에 돌입했다고 밝혔다.

대한항공은 서소문 사옥 내 근무 중인 직원 전체를 대상으로 코로나19 검사를 진행한 결과 추가 확진자는 없는 것으로 파악하고 있다고 설명했다. 현재 밀접 접촉자 등은 확인 중이다.

