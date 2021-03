광주 동구, 어르신 일생을 사진으로…‘인생사진첩’ 사업 추진

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)는 어르신들 일생이야기를 한권의 사진첩으로 제작해 일생의 소중한 기억을 추억하고 가족과 이웃 간의 소통을 통해 인지기능 향상을 도모하기 위한 어르신 ‘인생사진첩’ 사업을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.

인생사진첩은 만 70세 이상 저소득 독거어르신들을 대상으로 소장 중인 사진들을 모아 한권의 사진첩(30매 내외)으로 제작한다.

동구는 대상자로 선정된 어르신 댁을 방문해 사진과 함께 사진에 얽힌 사연을 일기 형식으로 기록한 뒤 전문 제작업체의 손길을 거쳐 ‘나의 아름다운 인생사계’라는 사진첩을 제작할 계획이다.

연말에는 전시회를 개최, 젊은 세대와 가족에게는 감동을 선사하고 동시대 어르신들에게는 추억 공유의 매개체로 활용될 예정이다.

접수기간은 이달 26일까지이며 모집인원은 200명이다. 접수방법은 각 동 행정복지센터에 방문·신청하면 된다.

임택 동구청장은 “고령친화도시 동구에서 추진하는 사진첩 제작을 통해 어르신들의 인생을 가족과 함께 공유하고 소통할 수 있는 즐거운 시간이 될 것으로 기대한다”면서 “노인 인구가 점점 늘고 있는 추세에서 어르신들의 자존감을 높일 수 있는 다양한 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr