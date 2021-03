[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 15일 오후 9시 중랑구 면목본동의 동원전통종합시장에서 진행된 봄맞이 물청소에 참여해 시장을 청소했다.

봄맞이 대청소에 참여한 류 구청장과 동원전통종합시장 상인회 50여 명은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 자영업자들은 물론 시장을 찾는 주민들에게 쾌적한 환경을 제공하기 위해 시장 영업이 종료되는 오후 9시부터 약 2시간 가량 시장 전 구간을 구석구석 청소했다.

류경기 중랑구청장은 “대청소를 통해 묵은 먼지를 털어내고 깨끗한 환경에서 새 봄을 맞이하게 돼 뜻깊다”며 “주민 여러분께서도 전통시장에 많이 방문해주길 바란다”고 말했다.

