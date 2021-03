오아시스마켓, 150억 투자 유치…"그룹 누적 566억원"

물류 효율화에 투자…"글로벌 e커머스 기업 성장 총력"

[아시아경제 김유리 기자] 오아시스마켓은 투자금 150억원을 추가 유치했다고 16일 밝혔다. 이로써 지어소프트-오아시스마켓(이하 오아시스그룹)의 누적 투자 유치 금액은 566억원이 됐다.

머스트자산운용 자회사 머스트벤처스가 조성한 펀드가 100억원, 호반그룹 계열 투자사가 조성한 코너스톤펜타스톤2호신기술조합이 50억원 등 총 150억원이다. 이번 투자 유치는 2011년 오아시스마켓 설립 초기 일부 임직원들을 대상으로 유상증자를 진행한 이후 최초로 외부 기관투자자를 대상으로 진행된 대규모 자본 투자로, 총 3150억원의 기업가치를 인정 받았다고 회사 측은 밝혔다.

오아시스 관계자는 "지난해 12월 카카오그룹의 카카오인베스트먼트로부터 투자 받을 당시 총 2230억원의 기업가치를 반영했다"며 "3개월이 채 되지 않아 50% 이상 상승률을 기록한 것"이라고 말헀다.

오아시스마켓은 지난해 상반기 벤처투자업계 1위사인 한국투자파트너스가 조성한 투자조합으로부터 전환사채 발행과 구주 매각을 합쳐 총 166억원의 투자금을 받은 바 있다. 이어 모회사인 지어소프트가 자회사인 오아시스마켓의 높은 성장성을 인정받아, 표면이자율 0%로 총 200억원의 전환사채(100억원) 및 교환사채(100억원)를 발행했다. 인수인은 역시 한국투자파트너스가 이끄는 펀드였다. 교환사채는 오아시스 주식을 교환대상으로 삼았다. 지난해 말에는 전략적 투자자로서 카카오인베스트먼트가 50억원 투자를 단행했다.

안준형 오아시스그룹 총괄 CFO는 "전자상거래업과 물류 사업의 효율화를 극대화하기 위해 최근 오아시스 모회사인 지어소프트는 풀필먼트 사업을 주력으로 하는 50억원 규모 신규 자회사를 설립했다"며 "흑자기업으로서의 경영정책을 지켜가면서도 적극적인 투자를 통해 성장에도 방점을 찍겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr