[아시아경제 이관주 기자] 한국토지주택공사(LH) 전북본부장을 지낸 고위간부가 최근 극단적 선택을 한 가운데 경찰이 LH 전북본부 직원의 '원정 투기' 등 관련 의혹에 대한 내·수사에 착수했다.

전북경찰청 부동산투기사범 특별수사대는 부동산 투기 관련 경찰청 국가수사본부(국수본)에서 내려온 2건과 자체 수집한 첩보 1건 등 총 3건에 대해 내·수사 중이라고 16일 밝혔다.

경찰 관계자는 "아직 초기 단계라 진행 내용에 대해서는 확인드릴 수 없다"며 "법과 원칙에 따라 신속하고 엄정하게 수사할 방침"이라고 밝혔다.

경찰은 LH 전북본부 직원과 친인척 등이 2018년 광명시흥 신도시 예정 지역 토지를 매입한 정황을 포착해 사실관계를 들여다보고 있는 것으로 전해졌다.

