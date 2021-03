미래에셋대우, 롯데카드와 데이터 융합 비즈니스 업무협약 체결

금융과 소비 데이터 결합으로 마이데이터 사업 경쟁력 차별화

[아시아경제 송화정 기자] 미래에셋대우는 롯데카드와 15일 서울 광화문 포시즌스호텔에서 '데이터 융합 비즈니스를 위한 업무협약식'을 열었다고 16일 밝혔다.

이번 협약은 미래에셋대우의 금융투자 데이터와 롯데카드의 소비 데이터가 결합된 고객의 소비패턴 트렌드 공동 연구를 목표로 이뤄졌다. 미래에셋대우는 고객의 투자자산과 거래내역 데이터가 주요 결합 대상이며 롯데카드에서는 고객의 업종별 카드 이용 실적을 토대로 결합할 예정이다. 양 사는 가명 처리된 고객 데이터를 데이터전문기관(신용정보원)을 통해 결합 후 통계 및 산업적 연구 목적으로 사용하게 된다.

안전하게 처리된 가명정보를 바탕으로 미래에셋대우는 결합데이터 분석을 통해 고객의 투자와 소비 행태에 맞는 맞춤형 추천이 가능해지고 분석을 통해 얻은 인사이트를 토대로 금융소비자 친화적인 다양한 서비스 제공이 가능해진다. 특히 자산가나 주린이(주식+어린이), MZ세대(밀레니얼 세대+1995년 이후 태어난 Z세대) 등 다양한 고객층 별로 투자와 소비가 융합된 콘텐츠를 추천할 수 있는 길이 열린 것이다. 8월부터 시작될 마이데이터 사업의 통합 자산관리 서비스에서 소비와 관련된 분석 결과도 제안받을 수 있을 것으로 기대된다.

양 사는 빅데이터 분석과 모델 개발을 공동 수행하고 주요 연구 결과를 공개할 예정이며 향후 새로운 연구 주제를 발굴하고 공동 마케팅을 함께 하는 등 지속적인 협업 관계를 구축할 계획이다.

김남영 미래에셋대우 디지털금융부문대표는 “증권업계 최초로 이종 산업 간 데이터 결합 비즈니스에 참여했다”며 “앞으로 다양한 형태의 데이터를 융합하여 고객에게 새로운 금융 혁신 서비스 제공을 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

