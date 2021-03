현대백화점, 이색 라방 선보여…문화센터 강의 접목

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점은 오는 17일 문화센터 강의를 접목한 리빙 상품 라이브 커머스 방송을 진행한다고 16일 밝혔다. 이날 방송은 오후 1시부터 1시간 30분 가량 진행되며 현대H몰 모바일앱 내 라이브 커머스 코너인 쇼핑라이브서 선보일 예정이다.

이번 방송에는 현대백화점 문화센터 강사로 활동중인 공간 정리 전문가 정희숙씨가 출연해 실제 고객집에서 정리 방법에 대해 강의를 한다. 정희숙씨는 공간 컨설팅 회사 공간미학의 대표로, 지난 2013년부터 총 3000여 가정의 집 정리 컨설팅을 해온 정리 전문가다.

현대백화점은 이날 방송에서 밧드야 스테인리스 식기건조대, 밧드야 스테인리스 음식물쓰레기통, 셀라랩 주방용 싱크대 녹물제거 필터 등 주방 정리와 관련된 소품 20여종도 소개한다.

현대백화점 관계자는 "고객들이 집안 정리 중 가장 고민을 많이 하고 어려워 하는 공간이 주방"이라며 "주방을 시작으로 집안 내 다양한 공간 정리를 주제로 해, 고객들이 쉽게 배울 수 있는 정리 노하우 강좌와 연계된 라이브 커머스를 선보일 방침"이라고 말했다.

