롯데홈쇼핑, 티커머스 채널 개국 6주년…인기상품 특집전

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 20일부터 31일까지 티커머스 채널 롯데원티비의 개국 6주년을 맞아 고객 감사 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

롯데홈쇼핑은 단독 패션 브랜드부터 해외 명품, 유명 가전제품까지 인기 상품을 집중 편성하고 적립금도 제공하는 특집 행사를 기획했다. 오는 21일에는 패션, 리빙, H&B 등 전 카테고리를 총 망라한 인기상품 원데이 특집전 행사를 진행한다. 이날 오전 11시40분에는 공식 수입원을 통해 수입한 구찌, 버버리 등 해외 명품 브랜드의 선글라스 신상품을 선보인다. 오후 3시40분에는 에버콜라겐 타임비오틴, 오후 7시40분에는 이경제흑염소 진액을 판매한다.

행사기간 내 상품을 구매한 후 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 적립금 10%에 10%를 추가로 지급하는 ‘텐플러스텐’ 이벤트를 진행하며, 원데이 특집전 상품 구매 시 최대 7%의 카드 청구 할인도 제공한다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “지난 2015년 론칭 이후 롯데원티비가 지속적으로 성장할 수 있도록 지원해 주신 고객들의 성원에 보답하기 위해 개국 6주년을 맞아 특집 행사를 준비하게 됐다”며 “앞으로도 차별화된 상품과 전문성을 갖춘 프로그램을 통해 채널 경쟁력을 강화하고, 중소기업 판로 개척을 위한 지원도 확대하며 진정성 있는 상생 채널로서의 역할을 다할 것”이라고 말했다.

