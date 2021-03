CU, 메가스터디와 ‘랜선 간식버스’ 쏜다…“반 친구들 모여라”

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 오는 28일까지 온라인 교육 업체 메가스터디교육과 함께 새 학년을 시작한 고등학생들을 응원하는 ‘랜선 간식버스, 메가에서 CU’ 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

랜선 간식버스, 메가에서 CU 이벤트 참여 방법은 메가스터디 홈페이지 내 해당 이벤트 게시판에 실제 본인이 재학 중인 학교 이름과 학년, 반과 동일한 이름의 교실을 개설하고 같은 반 친구들을 초대해 포인트를 쌓으면 된다. 국내 학교에 소속되어 있는 고등학생(2003년 1월~2006년 2월생)이면 누구나 참여할 수 있으며, 이벤트에 참여하기만 해도 리치리치 삼각김밥 교환권(선착순 4만명)을 증정한다.

CU와 메가스터디는 전국 6개 권역별로 가장 포인트를 많이 모은 세 개 학교를 각각 선정하고 해당 학교 소속의 이벤트 참여 학생 전원에게 랜선 간식버스를 보낸다. 랜선 간식버스는 좋아하는 간식으로 교환할 수 있는 CU모바일상품권(최대 1만원)과 메가스터디의 모든 온라인 강좌를 수강할 수 있는 메가패스 1만원 할인권, 단과 강좌 20% 할인권, 메가스터디 교재 무료 배송 쿠폰 등 세 가지 열공쿠폰으로 구성돼 있다.

개인 랭킹전도 준비했다. 개인 랭킹전은 가장 포인트를 많이 모은 학생 5명을 6개 권역별로 각각 선정하여 1위부터 5위까지 최대 5만원의 CU모바일상품권을 증정한다.

BGF리테일 관계자는 “불안정한 상황 속에서 학업에 힘쓰고 있는 학생들의 힘찬 새 학년 새 학기를 응원하기 위해 온라인으로 진행하는 간식버스 이벤트를 기획하게 됐다”며 “어려운 시기지만 CU를 찾는 모든 고객들에게 작은 즐거움을 선물할 수 있는 이벤트를 고민해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr