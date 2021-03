[클릭 e종목]"씨젠, 올 매출액 전년比 24% 증가 전망 ...싸도 너무 싼 주가"

[아시아경제 박지환 기자] 하나금융투자는 16일 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 130,100 전일대비 100 등락률 -0.08% 거래량 215,388 전일가 130,200 2021.03.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 '네 마녀의 날' 변동성 불구 코스피 '3010선' 상승 마감...외국인 10년래 최대 매수코스피, 기관·외국인 동반 매수 2%대 상승 '3020선' 회복...개인은 1조원대 팔자국내 증시 동반 상승...코스피3000·코스닥900선 회복 close 에 대해 "본격적인 백신 접종이 이뤄지고 있지만 백신이 코로나19 바이러스를 단시간 내에 종식시키지는 못할 것"이라며 저점 매수를 고려해야 할 때라고 평가했다.

선민정 하나금융투자 연구원은 "씨젠의 1월과 2월 연결 기준 누적 매출액은 2236억원으로 전년 같은 기간 누적 매출액 290억원 대비 약 8배 증가했다"고 밝혔다.

이 같은 호실적에도 불구하고 주가는 약세를 면치 못하고 있다. 선민정 연구원은 "전 세계적으로 코로나19 바이러스 백신 접종이 증가하면서 코로나19 팬데믹 종식으로 진단키트 수요가 크게 감소할 것으로 우려되고 있다"며 "각종 주주친화정책 발표 이후에도 주가는 쉽사리 반등하지 못하고 있다"고 평가했다.

하지만 독일과 이탈리아가 또 다시 코로나19 바이러스 확산세에 돌입하면서 유럽에서 3차 재유행에 대한 우려가 현실화하고 있다는 진단이다. 백신 접종이 확대되고 확진자 수가 감소 추세를 보이면서 봉쇄를 완화했던 유럽 국가들이 다시 방역조치를 강화하고 있다. 지난 13일 실제 유럽의 일일 확진자 수는 18만1707명으로 1일 확진자 수 9만 6879명 대비 약 2배 폭증했다. 증가 원인은 전파력이 더 빠른 영국발 변이바이러스의 확산에 의한 것으로 이번의 확산세를 억제하지 못한다면 각종 봉쇄 조치 등이 진행될 것이라는 우려가 나오고 있다.

선 연구원은 "백신이 바이러스를 단시간 내에 종식시키지는 못한다"며 "올해에도 씨젠 매출액은 전년 대비 약 24% 증가가 예상되는 점을 고려하면 현재 주가는 싸도 너무 싸다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr