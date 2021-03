백악관 "北 접촉했지만 답 못 받아"‥외교가 최우선

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 행정부가 북한과 접촉을 시도했지만, 대답을 얻지 못했다고 백악관이 인정했다.

젠 사키 백악관 대변인은 15일(현지시간) 정례 브리핑에서 바이든 정부가 대북 접촉을 시도했지만, 답을 얻지 못했다는 보도에 대해 "우리가 항상 그래왔던 것처럼 많은 일련의 (북미) 채널을 분명히 가지고 있다"라고 말했다.

사키 대변인은 "그러나 지금까지 아무런 답을 받지 못했다"라고 덧붙였다.

앞서 한 외신은 바이든 행정부가 지난달 중순 이후 뉴욕(유엔주재 북한대표부)을 포함한 여러 채널을 통해 북한과 접촉 시도를 했지만, 답변도 받지 못했다고 보도했었다.

사키 대변인은 "미국이 여러 차례 관여를 시도했지만, 북한과 적극적인 대화 없이 1년 이상 이어지고 있다. 외교는 계속 최우선 순위로 남아 있다"라고 말했다.

바이든 행정부는 대북정책을 재검토하겠다고 선언한 상황이다. 성김 국무부 동아태 차관보 대행은 토니 블링컨 국무부 장관과 로이드 오스틴 국방부 장관의 한국 일본 순방을 앞두고 대북 전략 검토가 수 주 내에 끝날 수도 있다고 예고하기도 했다.

사키 대변인의 언급은 블링컨 국무부 장관이 제재와 외교적 인센티브를 포함하는 다양한 방안을 모색 중이라고 발표했음에도 여전히 대북 정책의 기본은 외교임을 시사한 것으로 풀이된다.

사키 대변인은 "우리는 일부 이전 정부를 포함해 대북 정책에 관여했던 많은 전직 정부 관계자들과 협의하는 데 초점을 두고 있으며, 조언을 구하고 새로운 접근법을 모색하기 위해 일본과 한국 동맹들과 계속 접촉할 것"이라고 언급했다.

