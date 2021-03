진주시, 사우나 발 집단감염 확산 차단에 "시민들이 적극 나서달라"

진주시민 다른 지역 이동 자제·선제검사 해야

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 사우나 발 집단감염 관련 코로나19 확산 방지를 위해 시민들의 적극적인 협조를 요청했다.

진주시는 15일 시민 대상 당부 사항을 밝히고 최근 상대동 소재 ‘파로스 헬스 사우나’로 인한 지역 내 집단감염 확산을 막기 위해 시민의 다른 지역 이동 자제 등도 당부했다.

먼저 시는 목욕탕 집단감염 발생과 사회적 거리두기 2단계 격상에 따라 사회적 거리두기 2단계가 시행되는 3월 28일까지 시민들의 다른 지역 이동을 자제하고 일상생활에서 방역 수칙을 철저히 지켜 달라고 당부했다.

시는 또 코로나19의 잠재적 전파 가능성을 차단하기 위해 경미한 증상이라도 가까운 선별진료소를 찾아 선제적 검사를 받아 달라고 했다.

증상이 있거나 역학적 연관성이 있는 경우에는 민간 선별진료소와 보건소 선별진료소에서 무료로 검사를 받을 수 있다.

이와 함께 시는 2월 26일부터 3월 10일까지 ‘파로스 헬스 사우나’를 이용한 시민은 빠짐없이 신속하게 검사를 받을 것을 요청하고 시민의 적극적인 협조를 당부했다.

