진주시, 서부 경남 8개 시?군 공동방역 추진

코로나19 지역사회 확산 및 감염원 차단 목적



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시가 서부 경남 8개 시?군의 행정과장 회의를 하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지에 공동 대응하기로 했다.

시는 15일 오후 3시 시청 문화강좌 실에서 최근 목욕탕 발 코로나19 집단감염의 확산 방지를 위해 진주, 사천, 고성, 남해, 하동, 산청, 함양, 합천 등 8개 시·군 행정과장 긴급회의를 개최했다.

이날 회의에서는 목욕탕 발 대규모 집단감염의 확산을 조기에 막고 인근 시군으로의 확산을 방지하기 위해 시·군 간 이동 및 원정 목욕 자제를 요청하는 등 서부 경남의 동일 생활권 공동방역을 위해 협력하기로 했다.

앞서 진주시는 지난해 4개 시·군(사천, 산청, 하동, 남해)의 요청을 받아들여 해외입국자 편의 버스 운영 확대 등 동일 생활권 공동방역에 앞장선 바 있다.

또한 코로나19 다발 지역에 선별진료소(상대동 행정복지센터 등)를 설치해 인근 아파트 주민을 전수검사하고 목욕업계와 운영 개선방안 협의 논의는 물론, 목욕장업 방역 매뉴얼 수립, 인근 시군과 원정 목욕 금지 요청, 집단감염 발생지 주변 종교시설 비대면 전환, 학원시설 1주간 휴업 등 신속하고 철저한 대응을 해 오고 있다.

조규일 진주시장은 긴급회의에 참석한 시·군 행정과장에 감사의 마음을 전하며 “유례없는 집단감염 사태를 방지하기 위해서는 인근 시·군 협력 대응이 무엇보다 중요하다”며 “서부 경남 시?군 간 협업을 통해 공동 대처함으로써 코로나19 확산 예방의 모범 사례가 되도록 적극적으로 협조해 달라”고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr