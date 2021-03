소병철 의원 “경전선 전철화사업, 순천시민 의견 반영돼야”

여순사건특별법 합의안 ‘신속 통과’에 집중해야



김영록 지사, 순천시 현안문제에 긍정적 답변

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 더불어민주당 소병철 의원(순천광양곡성구례갑, 법사위)은 15일 전남도와 전남도당이 공동으로 주최한 당정협의회에서 경전선 전철화사업 등 순천시 현안문제와 관련해서 전남도와 당의 협조를 강력히 촉구하고 나섰다.

소 의원은 ‘예타 심의 과정에서 순천시민의 의견이 충분히 반영되지 않았다’는 점을 강조하며 ▲순천역사의 지중화 또는 ▲ 도심으로 들어오는 노선구간 우회(약 5km) 등 순천 시민들의 요구를 강력히 전달했다.

앞서 소 의원은 지난 10일 국토부 2차관과도 긴급히 만나 시민들의 의견수렴 절차가 누락된 경위를 확인하고 순천시와 순천시의회의 요구사항을 건의한 바 있다.

김영록 전남도지사는 경전선 전철화사업에 대해서 ‘순천 시민들의 의견을 충분히 검토하고 있다. 시민들의 의견을 반영할 수 있는 방안을 적극적으로 검토하겠다’ 고 답변했다.

한편, 소 의원은 지난 3일 행정안전위원회 법안심사 제1소위에서 논의된 바 있는 여순사건특별법과 관련해 소위 당일 이례적으로 소 의원이 직접 출석해서 행안위 위원들의 질의에 답변하며 여야의 합의를 이끌어 낸 후 현재 조문정리 작업만 남겨두고 있는 상황을 공유하며 ‘더 이상 이견 없이 통과에만 집중’ 할 수 있도록 전남도 차원의 협조를 요청했다.

김 지사는, “여순법이 조속히 제정될 수 있도록 전남도는 최대한 협조할 것이며, 다른 이견들이 장애가 되는 일은 없도록 유념하겠다”고 약속했다.

소 의원은 의대 신설에 대해서 전남도에서 추진하고 의사협회도 설득하고 적극 협조해나가자고 촉구했다.

