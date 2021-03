목포대, 지식정보관 새롭게 구성 전면개관

‘새로운 출발, MNU-L과 함께 쓰는 미래’



증축 및 리모델링 공사비 123억 원, 디지털도서관 환경조성 사업

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포대학교 도서관이 지난 5년간 시설과 환경개선 공사를 마무리하고 2021학년도 개강에 맞춰 활짝 문을 열었다.

15일 목포대학교에 따르면 지난 2015년 123억 원의 예산을 확보해 2019년 증축 및 리모델링 공사를 완료하고, 2년에 걸쳐 사업비 20억 원을 투입해 디지털도서관 환경조성을 위한 공간구성 및 인테리어 공사를 마무리했다.

이번 사업은 건물별 특성과 기능에 따른 내부 구성에 목적을 두고 진행됐다. 증축된 지식 정보관은 학술자료와 전자정보 제공에 중점을 둔 지식정보센터로, 리모델링 된 탐구관은 학습·연구 지원을 위한 문화·휴식공간으로 구성됐다.

지식 정보관에서는 새롭게 구성된 여러 시설들을 만나볼 수 있는데 소통과 협업, 소규모 강연을 할 수 있는 MNU어울림, 휴대용 전자기기 이용과 휴식을 즐길 수 있는 IT 카페, 리포트 및 논문 작성에 도움이 되는 교육이 이루어지는 35석 규모의 이용자 교육실, 계단 밑 작은 공간을 활용한 포켓 쉼터, 야외 휴식처로 독서정원 休가 조성됐다.

탐구관 또한 새롭고 다양한 시설들로 모습과 기능을 한층 업그레이드했다. 전시와 문화행사를 함께 즐길 수 있는 박태영 HALL, 지역민과 대학 구성원이 함께 학습할 수 있는 열린 열람실, 강연과 세미나를 위한 70석 규모의 영상세미나실, 넓은 로비 공간을 활용한 책 마당이 여러분을 기다리고 있다.

특히 네이밍 공모를 통해 이름 지어진 MNU어울림, 상상마루, 이룸마루, 독서정원 休는 대학 구성원들에게 도서관의 의미와 가치를 더욱 높여주고 있다.

이번 증축 및 리모델링 공사로 도서관은 전체면적 1만5918㎡, 열람 좌석 1500석, 80만 권 이상의 자료를 보관 가능한 시설로 거듭나게 됐다.

또한, 모바일 좌석 발권 및 NFC 기반 도서 자가 대출 등 학술정보지원 시스템 인프라 강화를 통한 도서관 이용 편의성이 증대될 것으로 기대된다.

도서관은 ‘새로운 출발, MNU-L과 함께 쓰는 미래’를 새로운 슬로건으로 확정하고 대학의 학술정보자원 인프라 확충, 이용자 중심의 정보서비스 극대화, 디지털 라이브러리 서비스 구현을 목표로 대학 구성원들에게 다가갈 예정이다.

이성희 도서관장은 “우리 도서관은 ‘새로운 출발, MNU-L과 함께 쓰는 미래’라는 슬로건을 내 걸고 새로운 도약을 꿈꾸고 있다”며 “교육 및 연구의 든든한 지원기관으로서 최선을 다하고, 이용자분들의 많은 관심과 응원을 부탁드린다”고 말했다.

도서관은 현재, 코로나19 상황에 따른 방역관리를 갖추고, 쾌적한 열람환경과 다양한 정보서비스로 학생과 교직원을 기다리고 있다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr