한국테크놀로지, 30일 주주총회 개최… “실적으로 주주가치 제고”

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,160 전일대비 105 등락률 -8.30% 거래량 11,865,922 전일가 1,265 2021.03.15 14:58 장중(20분지연) 관련기사 대우조선해양건설, 대전광역시 일대 1630억 건설사업 ‘첫 삽’《유망종목》 박스권 증시, 핵심 대응 방안 나왔다《시선집중》 우주산업, 여행산업에 관심 가져야 close (대표 신용구, 이병길)는 ‘주주총회 집중일 개최 사유 신고’를 통해 주주총회를 이달 30일에 개최한다고 밝혔다.

회사는 주주총회 집중일 주총 개최 사유를 “내부결산 및 외부감사 일정에 따른 단순 사유”라며 “주총 일정을 두고 악의적 루머를 생산할 경우 법적 대응을 할 것”이라고 밝혔다.

신용구 한국테크놀로지 대표는 “실적이나 재무제표에는 아무 문제가 없으며, 관계사였던 한국코퍼레이션 때문에 생겼던 오명도 이번 정기 주주총회와 더불어 해소될 예정”이라고 말했다.

또한 “회사는 지난해에 이어 올해도 놀라운 성장을 이어 갈 것이며 주주가치 제고에 만전을 다하겠다”라고 덧붙였다.

한국테크놀로지는 지난 3일 잠정 실적 공시를 통해 지난해 연결 매출액이 전년 대비 1069억원(49.4%) 증가해 역대 최대치를 기록했으며, 영업이익도 176억원이 증가해 실적 턴어라운드를 달성했다고 밝혔다.

또한 한국테크놀로지 자회사 대우조선해양건설은 지난 1월 4800억원 규모의 풍력단지 조성공사의 도급계약을 체결한 바 있다.

