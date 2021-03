조경태 "LH 사태, 국회의원 전수조사 시작으로 검찰·특검·국정조사까지"

모든 수단 동원해 부동산 투기 근절해야

국회조차 네 탓만 하고 있어 국민 절망 깊어져

[아시아경제 이현주 기자] 조경태 국민의힘 의원이 "여·야 국회의원 300명에 대한 전수조사를 시작으로 검찰, 특검, 국정조사 등 모든 수단을 동원해 부동산 투기 근절에 나서야 한다"고 15일 밝혔다.

조 의원은 이날 성명서를 내고 "국정 운영의 문제점을 질책하고 바로잡아야 할 국회조차 네 탓 공방만 하고 있어 국민들의 절망은 더욱 깊어지고 있다"며 이처럼 말했다.

그는 "책임을 지고 조사 받아야 할 국토교통부가 합동조사단을 주도하며 '셀프조사'라는 비난을 받고 있다"며 "합동조사단의 신뢰성은 바닥으로 떨어진 상황"이라고 지적했다.

조 의원은 "여·야 국회의원 300명 모두에 대한 부동산 투기 전수조사 실시를 강력하게 제안한다"며 "당사자 뿐 만 아니라 배우자를 비롯한 친인척 등 광범위한 조사로 차명 투기 의혹까지 해소해야 할 것"이라고 주장했다.

또 "나아가 청와대, 광역단체, 정부 부처, 공공기관 등 대한민국 모든 공직자들에 대해서도 같은 방식으로 부동산 투기 전수조사를 실시할 것을 촉구한다"고 덧붙였다.

아울러 "전수조사의 객관성과 신뢰성 담보를 위해 시민단체 등 제3의 외부기관을 통해 투명한 조사가 이뤄져야 한다"며 "부동산 투기 사태에 대해 검찰, 특검, 국정조사까지 할 수 있는 모든 수단을 동원해서 수사할 것"을 제안했다.

그는 "국민들은 억울해서 못살겠다고 호소하고 있는데, 정치권에서는 ‘검찰조사가 먼저다’, ‘특검부터 도입해야 한다’는 정치적 이해득실만 계산하고 있다"며 "대한민국의 망국병이라는 부동산 투기를 뿌리째 뽑아버리기 위해서는 어떠한 정치적 개입도 있어서는 안된다"고 설명했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr