이낙연 “국민의힘 전수조사 회피, 도둑 제 발 저리나”

LH 향해선 "해체수순 개혁 불가피"

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 공동 상임선대위원장은 15일 야당인 국민의힘을 향해 “도둑이 제발저리는 것이 아니라면 (전수조사를) 회피할 이유가 무엇인지 궁금하다”며 전수조사 제안 수용을 촉구했다.

이 상임선대위원장은 이날 오전 국회에서 열린 중앙선대위 회의에서 “세간에서는 부동산 비리가 국민의힘 쪽에 몇배는 더 많을 것이라는 이야기도 나돈다”며 “설마 그런 이유로 전수조사 피하는건 아니라고 믿고싶다”며 이같이 말했다.

그는 “야당은 이 국면에도 부동산 등 비리 의혹 많은 후보 내놓고 재보궐 선거에 임하고 있다”며 “우리는 그런 의혹들을 밝혀내서 국민의 판단에 도움을 드리도록 하겠다”고 밝혔다.

문재인 대통령의 양산 사저 의혹에 대해서도 “양산 사저부지는 대통령이 퇴임 후 직접 들어가 사실 목적으로 취득한 땅”이라며 “투기목적이라니 가당치도 않은 날조라고 비판했다.” 또 “양산 사저는 내다팔아서 차익을 거둘 수 있는 땅도 아니”라며 “야당은 그런 사정을 뻔히 알면서도 어떻게든 한국토지주택공사(LH) 투기 의혹 사건과 엮어보려 사저투기 주장 펼치는것으로 보인다. 억지궤변이고 비열한 정치선동”이라고 비판했다.

이 상임선대위원장은 LH에 대해서도 “해체에 준하는 대수술이 불가피하다”고 밝혔다. 그는 “LH 사태는 이명박 정부에서 토지공사와 주택공사를 통합한 뒤 비대해진 조직 내부에서 쌓여온 부정부패와 적폐가 터지고 있는 것”이라며 “방대한 기구를 개편해 상호 감시와 견제가 작동하는 투명하고 효율적인 국민의 주거복지 기관으로 환골탈태 시키겠다”고 강조했다.

그러면서 “LH 사태가 불거지기 전부터 정부조직에서 주택부를 신설해 주택문제 해결에 집중하자고 제안한 바 있다”며 “LH의 해체수순 개혁 및 부동산 감독기구 가동과 연계해 검토하겠다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr