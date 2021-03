경기도 31개 시군 인구순위 발표…용인, 고양 누르고 '넘버(No) 2'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 용인시가 고양시를 제치고 '넘버(No) 2'로 올라섰다.

경기도는 '시군 순서 규정'(훈령) 개정안을 조례규칙심의회 심사를 거쳐 다음 달 중 확정 공고할 예정이라고 15일 밝혔다. 개정안에 따르면 도내 31개 시군중 17곳의 랭킹이 바뀐다.

2년마다 바뀌는 시군 순서는 전년도 12월31일 주민등록 인구수(외국인 포함)를 기준으로 책정된다.

올해 시군별 인구 순위는 수원시(122만1천913명), 용인시(109만907명), 고양시(109만738명) 순이다. 용인시가 3위에서 고양시를 제치로 2위로 올라섰다.

이어 성남시(95만5천248명), 화성시(89만2천884명), 부천시(84만2천788명), 남양주시(72만462명), 안산시(70만6천185명), 평택시(56만475명), 안양시(55만6천570명) 순이다.

화성시가 부천시를 제치고 5위로, 남양주시가 안산시를 넘어서 7위로, 평택시는 안양시를 넘어서 9위에 올라섰다.

이밖에 김포시, 하남시, 의왕시, 과천시 등이 1~2단계씩 상승했다. 이는 각종 개발사업에 따른 인구 유입 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

도 관계자는 "시군 순위는 법적으로 보장하는 것은 없지만 지자체장 회의 때 좌석 배치나 각종 공문서의 작성 순번에 활용돼 지자체의 상대적인 위상을 상징하게 된다"고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr