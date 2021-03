안철수, 오세훈에 정면 돌파 "단일화 진정성 갖고 있나"

"LH 사태 덕에 지지율 올라, 3자 구도 밑자락 까나"

[아시아경제 박준이 기자] 안철수 국민의당 서울시장 후보는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 자신을 향해 '야권 분열을 잉태할 후보'라고 비난했다며 "단일화의 진정성은 갖고 있나"고 응수했다. 또 최근 오 후보의 지지율이 오르니 그가 서울시장 선거에서 '3자 구도'로 가려는 것이 아니냐고 지적했다.

안 후보는 15일 국민의당 최고위원회의에서 "나는 어제(14일) 야권의 모든 분들이 참여하는 대통합 추진을 통해 더 큰 2번을 만들겠다고 말했다"며 "그런데 오 후보는 그 화답으로 분열을 말했다"고 말했다.

전날인 14일 오 후보는 페이스북을 통해 "늘 야권 분열의 중심에 서 있었고, 앞으로도 분열을 잉태할 후보로의 단일화는 내년 대선에서도 분열을 초래하게 될 것"이라며 "정계개편을 명분으로 국민의힘 분열을 야기해 야권 분열을 도모하려는 세력도 있다"고 말했다. 이는 그가 현재 함께 야권 단일화를 추진하고 있는 안 후보 측을 암시하는 말로 해석된다.

이에 대해 안 후보는 "놀랍고 충격적이다"라며 "내가 늘 분열의 중심에 서 있었고, 앞으로도 분열을 잉태할 후보라고 말했다"고 덧붙였다. 그러면서 "이것이 과연 단일화 협상 상대에게 할 수 있는 말인가"라며 "그렇다면 나와 단일화를 할 하등의 이유가 없는 것 아니겠냐"고 비판했다.

이어 "단도직입적으로 묻는다"며 "오 후보는 단일화의 진정성은 갖고 있나"고 물었다. 또 "오 후보는 14일 내가 약속한 범야권 대통합 추진에 반대하는 건가"라며 "거기에 반대한다면 어떻게 야권이 통합해 정권교체 교두보를 놓겠다는 건지 다른 방도가 있나"고 재차 반문했다.

안 후보는 오 후보를 향해 "요즘 LH 사태 덕분에 지지율이 좀 올라간다 싶으니까 3자 구도로 가겠다는 밑자락을 까는 것인가"라고 지적했다.

그러면서 "작년에 내가 정치 생명을 걸고 저들과 싸울 때 어디 계셨는지도 잘 기억나지 않는 사람이 나보고 야권 분열의 중심이고 야권 분열의 씨앗이라고 말할 순 없다"며 "나 뿐만 아니라 문재인 정권에 대항해 함께 싸운 모든 사람들에 대한 모독"이라고 말했다.

끝으로 "아무리 급해도 단일화 협상 중인 상대에 대한 최소한의 예의는 지켜야 한다"며 언성을 높였다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr