◇ 고위공무원 승진

▲ 부산지방병무청장 윤주봉

◇ 고위공무원 임용

▲ 충북지방병무청장 이창영

◇ 과장급 승진

▲ 병역조사과장 심선용

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr