시몬스 침대, '시몬스 갤러리 부산점' 확장 리뉴얼 오픈

아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 시몬스가 부산 최대 가구상권인 동구 좌천동에 자사 직영 플래그십 스토어인 '시몬스 갤러리 부산점'을 확장 리뉴얼 오픈했다.

시몬스 갤러리 부산점은 기존 3층에서 4층 240평 규모로 확장해 보다 편안하고 쾌적한 쇼핑 환경을 조성했다.

부산과 경남 지역에서 가장 많은 혼수 및 입주 고객이 몰리는 좌천동에 들어선 시몬스 갤러리 부산점은 결혼을 앞둔 예비부부와 이사를 준비하는 고객은 물론 인테리어나 홈퍼니싱에 관심이 많은 고객들의 필수 방문 코스로 여겨진다.

이번에 리뉴얼 오픈한 시몬스 갤러리 부산점은 감각적인 시몬스만의 스타일로 각 층을 차별화해, 층별로 각기 다른 매력을 선사한다.

시몬스 관계자는 "이번에 리뉴얼 오픈한 시몬스 갤러리 부산점에는 시몬스 침대 최상위 라인 뷰티레스트 블랙부터 대표 매트리스 컬렉션 뷰티레스트, 라이프스타일 컬렉션 케노샤까지 다양한 제품이 비치돼 있다"면서 "이사를 준비하는 고객부터 예비부부까지 많은 고객의 방문이 이어질 전망"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr