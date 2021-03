삼성바이오에피스-유한양행, 자가면역질환 치료제 국내 판매 파트너십

[아시아경제 서소정 기자] 삼성바이오에피스(대표 고한승 사장)는 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 59,500 2021.03.15 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 CJ CGV·SK이노베이션·카카오 등 11개사, 거래소 공시우수법인 선정[클릭 e종목]"유한양행, 올해 신약 처방 기대…회사가 달라지고 있다"유한양행, 보통주400원·종류주410원 현금배당 결정 close 과 자가면역질환 치료제 '아달로체'의 국내 판매를 위한 마케팅 파트너십을 체결했다고 15일 밝혔다.유

아달로체는 글로벌 매출 1위 의약품 '휴미라' 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)로 국내 최초로 판매 허가를 받은 제품이다. 종양괴사인자(TNF)-알파(alpha)의 체내 발현을 억제하는 것을 기전으로 하는 류마티스 관절염, 강직성 척추염, 크론병 등의 자가면역질환 치료제다.

삼성바이오에피스는 2017년 9월 아달로체의 국내 판매 허가를 획득한 이후 오리지널 의약품 개발사 애브비와의 라이센싱 합의를 통해 출시를 준비했다.

삼성바이오에피스는 올해 상반기 계획된 아달로체 출시를 앞두고 마케팅 파트너사 선정을 위해 다수의 기업들과 협의를 진행했으며, 국내 처방 의약품 시장에서 높은 전문성을 갖춘 유한양행을 판매사로 선정했다.

이로써 삼성바이오에피스는 약 2000억원 규모에 달하는 국내 TNF-알파 억제제 블록버스터 3종(휴미라, 엔브렐, 레미케이드) 시장의 바이오시밀러 제품을 모두 판매하게 됐다.

삼성바이오에피스는 기존 출시한 자가면역질환 치료제 '에톨로체'(엔브렐 바이오시밀러), '레마로체'(레미케이드 바이오시밀러)의 국내 판매도 유한양행을 통해 진행하고 있다.

고한승 삼성바이오에피스 사장은 "전 세계에서 가장 널리 쓰이는 의약품의 바이오시밀러 제품을 국내에서도 선보일 수 있게 돼 기쁘며, 앞으로도 환자들에게 고품질 의약품을 통한 치료 기회를 더욱 확대해 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

