"쿼드는 유연해‥뜻 같은 국가와 협력 추구"

쿼드 정상들, 첫 정상회의 후 WP에 공동 기고문

중국 직접 겨냥 대신 연대 필요성 강조

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 첫 정상회의를 개최한 미국·일본·인도·호주 4개국 '쿼드'(Quad) 정상들이 쿼드는 유연한 그룹이라며 목적을 공유하는 모든 국가와 협력을 추진하겠다는 점을 언론 공동 기고를 통해 밝혔다.

조 바이든 미국 대통령과 스가 요시히데 일본 총리, 나렌드라 모디 인도 총리, 스콧 모리슨 호주 총리는 쿼드 정상회의 다음날인 13일 워싱턴포스트(WP)에 '우리 4개국은 자유롭고 개방적이고 안전하고 번영하는 인도태평양 지역에 전념하고 있다'는 제목의 공동기고문을 실었다.

이들은 공동 기고문에서 "쿼드는 공동의 비전 증진과 평화·번영 보장에 헌신하는 생각이 같은 파트너들의 유연한 그룹"이라고 설명했다. 이어 "우리는 이런 목표를 공유하는 모든 이들과 협력할 기회를 환영하고 추구할 것"이라고 강조했다.

쿼드 정상들은 "우리는 아세안(ASEAN)에서 시작해 동남아시아에서의 파트너십을 강화하면서 새롭게 할 것이고 태평양제도와 협력하며 인도양 지역에 관여할 것"이라고 부연했다.

이들은 "우리는 인도태평양 지역이 접근가능하고 다이내믹하며 항행의 자유와 분쟁의 평화적 해결 같은 국제법 및 굳건한 원칙에 지배되도록 보장하는 한편 모든 나라가 강압 없이 자신의 정치적 선택을 할 수 있도록 보장하기 위해 분투하고 있다"고 덧붙였다.

이번 공동 기고문에는 쿼드 정상회의 공동성명과 마찬가지로 '중국'이 등장하지 않았다.

중국을 직접 겨냥하는 대신 인도태평양 지역을 위한 협력을 천명, 대중 견제의 뜻을 거듭 분명히 한 것으로 풀이된다.

쿼드가 '생각이 같은 나라들의 유연한 그룹'이라며 목표를 공유하는 모든 국가와 협력할 기회를 추구할 것이라고 언급한 점은 아세안과 동북아에서 쿼드 확대를 추진할 가능성을 남긴 것으로도 해석된다.

미국 조야에서는 한국과 베트남이 쿼드의 확대조직인 '쿼드 플러스'에 참여해야 한다는 의견을 제기해 왔다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr