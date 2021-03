日에서도 외면받는 램지어…"학술 논문의 요건 갖추고 있지 않아"

[아시아경제 최은영 기자] 일본 학계와 시민단체에서도 마크 램지어 하버드대 로스쿨 교수의 위안부 논문이 "학술논문의 요건을 갖추고 있지 못하다"라고 비판했다.

14일 일본군 위안부 관련 학술 사이트를 운영하는 일본의 시민단체 '파이트 포 저스티스'(Fight for Justice)는 일본사연구회, 역사학연구회, 역사과학협의회, 역사교육자협의회 등 학술 단체와 함께 램지어의 위안부 논문을 비판하는 온라인 세미나를 개최했다.

이날 세미나에서 위안부 연구 분야 일인자로 꼽히는 요시미 요시아키(吉見義明) 일본 주오대 명예 교수는 램지어 논문의 문제점을 조목조목 비판했다.

요시미 교수는 '램지어 교수 위안부론 무엇이 문제인가'라는 제목의 발표문에서 램지어가 위안부 계약에 대해 논하면서도 한 점의 계약서도 제시, 검토하지 않았다고 지적했다.

또한 램지어의 논문은 태평양 전쟁 당시 일본 정부와 군이 위안부 제도라는 '성노예 제도'를 만들고 유지했다는 점을 무시하고 있다고 비판했다.

요시미 교수는 램지어가 주장하는 '위안부 계약'에 대해서는 "계약이 있는 위안부는 일본인 여성 대부분과 일부 조선인 여성뿐이었다"라며 "위안소에는 조선인, 중국인, 대만인, 필리핀인, 인도네시아인 등 계약 없이 군과 업자에 의해 약취 혹은 유괴로 그곳에 구속된 많은 여성들이 있었다"라고 반박했다.

설령 계약이 있는 경우였다고 하더라도 계약 기간이 끝나고 돈을 모두 갚아도 귀국하지 못하는 여성들이 수없이 많았다고 덧붙였다.

그러면서 "램지어 논문 중에는 그 주장을 뒷받침하는 증거가 제시되어 있지 않거나 제시된 증거가 반대의 것을 이야기하는 사례가 몇 개 존재한다"라며 "그가 제멋대로 만들어낸 이야기도 있다. 이렇게 본다면 이 논문은 파탄 난 것으로, 학술 논문으로 인정하기 어렵다"라고 비판했다.

오노자와 아카네(小野澤あかね) 릿쿄대 교수는 램지어 논문에 담긴 일본의 창기(娼妓)계약 관련 내용을 비판했다.

오노자와 교수는 "창기 계약은 사실상 인신매매로, 대다수의 선행연구가 이를 보여주고 있다"라며 "램지어의 논문은 학술논문으로서 요건을 충족하지 못했고 사료적 근거 없이 주장하고 있어 창기와 위안부 제도의 실태를 논하고 있다고 도저히 말할 수 없다"라고 꼬집었다.

위안부 문제 학술 사이트를 운영하는 일본 시민단체 '파이트 포 저스티스'(Fight for Justice)는 10일 역사학연구회, 역사과학협의회, 역사교육자협의회 등 학술단체와 함께 국제 학술지 '국제법경제리뷰'(IRLE) 온라인판에 게재된 램지어 교수의 논문 내용을 비판하는 긴급성명을 발표했다. [이미지출처=연합뉴스]

한편 이날 세미나에는 지타니 사야카(茶谷さやか) 싱가포르 국립대 교수와 김부자 도쿄외국어대 교수, 후지나가 다케시(藤永壯) 오사카산업대 교수, 이타가키 류타(板垣龍太) 도시샤대 교수 등이 참가했다.

'파이트 포 저스티스'는 지난 10일에도 IRLE에 '새롭게 위장된 형태로 등장한 일본군 위안부 부정론을 비판하는 일본의 연구가·활동가' 명의로 성명을 내놓으며 "램지어 논문 게재를 철회하라"라고 요구한 바 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr