파주경찰서 "LH 직원 시신 15일 부검"

[아시아경제 박형수 기자] 파주경찰서는 한국토지주택공사(LH) 사업본부 간부급 직원 A(58)씨 시신을 15일 부검할 예정이라고 14일 밝혔다.

A씨는 지난 13일 오전 10시 5분께 파주 법원읍 삼방리 자기 땅에 설치한 컨테이너에서 숨진 채 발견됐다.

A씨는 사망 전날 정상 출근했다가 서울 자택으로 귀가하지 않은 것으로 알려졌다. A씨는 사망 전 가족과 통화한 뒤 '먼저 가서 미안하다'는 내용의 휴대전화 문자 메시지를 보냈다.

경찰은 타인의 컨테이너 침입 흔적이 없고 극단적인 선택을 암시하는 메시지를 보낸 점 등을 토대로 A씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 추정하고 있다. A씨가 극단적인 선택을 한 동기는 현재까지 파악하지 못했다.

지난 11일 정부가 발표한 LH 직원 투기 의혹 조사 대상자에도 A씨는 포함되지 않았다. A씨가 산 땅은 맹지인데다 주변이 산으로 둘러싸여 있다. A씨는 2019년부터 이곳에 농막을 지어 주말농장으로 이용해 왔다.

경찰은 부검에서 타살 혐의가 발견되지 않으면 A씨 사망 사건을 내사 종결할 방침이다.

