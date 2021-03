백군기 용인시장 "외국인 근로자 22일까지 검사 받아야"

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 백군기 용인시장이 오는 22일까지 외국인 근로자들은 반드시 코로나19 검사를 받아야 한다고 강조했다.

백 시장은 14일 오후2시 페이스북 긴급 라이브 방송을 통해 "13일 하루동안 외국인 근로자 10명을 포함 총 32명의 확진자가 발생했다"며 이 같이 당부했다.

경기도는 앞서 지난 8일 외국인 근로자를 1인 이상 고용한 사업주를 대상으로 불법체류 외국인을 포함해 모든 근로자가 오는 22일까지 진단검사를 받도록 하는 행정명령을 내렸다.

외국인 근로자는 모두 이에 응해야 한다. 용인시는 관내 외국인 근로자 고용 사업장 1354곳에 진단검사를 받도록 안내했다.

검사는 가장 가까운 임시선별검사소에서 받을 수 있고, 비용은 무료다.

검사소 방문 시 마스크 착용, 사회적 거리두기 등 방역수칙을 준수해야 한다.

시에 따르면 13일 오후 5시 기준 외국인 근로자, 주부, 학생 등을 포함 3794명이 선별진료소를 방문해 코로나19 진단검사를 받았다.

또 건설현장이나 농장 등 근무지를 자주 옮겨 주소가 불분명한 외국인 근로자들도 진단검사를 받을 수 있도록 지난 12일 재난안전문자를 발송했다.

시는 지난 달 26일부터 1차 접종 대상자인 요양병원, 고위험 의료기관, 119구급대, 보건소 등 관내 132개 시설 1만477명에 대해 백신 접종을 시작했다.

현재까지 대상자의 73.1%인 7655명이 접종을 완료했다.

아울러 경기도가 코로나19 극복을 위해 도민 1인당 10만원 씩 지급하는 제2차 경기도 재난기본소득은 대상자 107만4691명의 91.5%에 달하는 98만3102명이 신청한 것으로 조사됐다.

이와는 별도로 시에서도 '용인형 핀셋 지원'을 통해 어린이집, 소상공인, 집합금지 대상 유흥시설, 청년실직자 등 2만8343곳에 95억원을 지원했다.

백 시장은 "방심은 어느 때고 가장 취약한 틈을 노려 우리의 방역 체제를 무너뜨린다"며 "지난 3차 대유행과 같이 대규모 확진자가 발생하는 상황을 가장 경계해야 하는 때인 만큼 다시 한번 방역수칙을 지켜달라"고 당부했다.

한편 14일 현재 용인시에선 관외 189명을 제외한 총 1860명의 확진자가 발생했다.

