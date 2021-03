"휴점일에도 백화점 쇼핑" 현대百, 현대H몰서 10시간 '라방'

현대百, 15일 천호점서 릴레이 라이브 커머스 '랜선 현백쇼' 진행

페라가모 선글라스·포터리반키즈 등 10개 브랜드 참여 "정기 휴점일 라방 정례화"



[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점이 정기 휴점일에 10시간 동안 '라이브 커머스'를 진행한다. '라방(라이브 방송)'으로 불리는 라이브 커머스는 실시간 동영상으로 상품을 소개하고 판매하는 새로운 형태의 쇼핑 채널이다. 휴점일에도 고객과 실시간으로 소통해 백화점에 방문한 듯한 새로운 쇼핑 경험을 제공한다는 취지다.

현대백화점은 3월 정기 휴점일인 오는 15일 오전 11시부터 10시간 동안 라이브 커머스 방송 '랜선 현백쇼'를 연다고 14일 밝혔다. 백화점 정기 휴점일에 매장에서 라이브 커머스를 진행하는 건 이번이 처음이다.

이번 '랜선 현백쇼'는 '10시간 동안 현대백화점 천호점을 털어라'란 콘셉트로 진행되며, 현대홈쇼핑의 인터넷 종합쇼핑몰 현대H몰 '쇼핑라이브'를 통해 생중계된다. 참여 브랜드별로 각 매장과 스튜디오에서 1시간씩 방송을 진행할 예정이다.

오전 11시 '페라가모' 선글라스와 시계 방송을 시작으로, 정오에는 구강세정기 '워터픽'이, 오후 1시에는 홈퍼니싱 브랜드 '포터리반키즈'가 방송된다. 오후 2시부터 7시까지는 여성복 브랜드 '린·라인'과 침구 브랜드 '박홍근 홈패션', 명품 편집숍 '바쉬', 영패션 브랜드 '온앤온', '컨버스', 아웃도어 브랜드 '디스커버리' 등이 1시간 간격으로 방송된다. 오후 9시에는 마지막으로 '지오다노' 방송이 진행될 예정이다. 참여 브랜드의 상품은 방송이 진행되는 동안 최초 판매가 대비 20~50% 할인해 판매된다.

라이브 방송에는 해당 매장 매니저와 전문가가 함께 나와 최신 패션·리빙 등 트렌드 정보 등을 제공할 예정이며, 구매 고객을 대상으로 '금 1돈(3.75g, 5명)'을 경품으로 증정할 예정이다.

현대백화점 관계자는 "라이브 커머스를 하루에 10시간에 걸쳐 진행하는 것은 국내 유통업계에서도 처음 있는 경우"라며 "고객들에게 새로운 쇼핑 경험을 제공하기 위해 정기 휴점일에 라이브 커머스 방송을 정례화할 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr