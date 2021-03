황룡사 9층 목탑 형상화한 탐방로 들어선다

출토 석재·기와 조각 넣은 '철망 블록'으로 탑 모양 만들어

경북 경주 황룡사 터에 황룡사 9층 목탑을 형상화한 탐방로가 들어선다.

경주시는 황룡사 역사문화관 북서편 2만2300㎡에 사업비 9억5600만원을 들여 탐방로와 잔디광장을 조성한다고 14일 전했다. 길이 65m의 탐방로는 황룡사 9층 목탑을 옆으로 눕혀 놓은 형상으로 마련한다. 황룡사 터 발굴 당시 출토된 석재와 기와 조각을 넣은 '철망 블록'을 활용해 탑 모양을 만든다. 인근에 영산홍, 자산홍, 백철쭉 등을 심어 녹지공간도 보인다. 오는 5월 착공해 연말에 완공할 계획이다.

황룡사 9층 목탑은 신라 선덕여왕 12년(643) 때 자장 율사의 건의로 만들어진 건축물이다. 9층은 주변 아홉 나라를 가리킨다. 이들의 침입을 부처님의 힘으로 막는다는 것을 뜻한다. 목탑은 고려 고종 25년(1238) 몽골 침입으로 불에 타 현재 터만 남아 있다.

