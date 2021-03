[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산에서 코로나19 집단 감염이 발생한 한 스파와 관련해 자가 격리 중인 1명을 포함해 2명이 추가로 확진됐다.

울산시 보건당국은 밤사이 울산1091번과 1092번 2명이 코로나 진단검사에서 양성 판정을 받아 확진됐다고 14일 밝혔다.

울산 1091번(50대·북구)은 지난 8일 한 스파 관련 확진자인 1029번 가족으로 자가 격리 중 확진됐다.

이 스파와 관련해 직·간접 접촉으로 감염된 누적 확진자는 44명으로 늘었다.

울산 1092번(40대·울주군) 확진자는 13일 미국에서 귀국한 해외입국자이다.

