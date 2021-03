코로나19 어제 459명 확진…엿새 연속 400명대 유지(종합)

[아시아경제 유현석 기자] 14일 코로나19 신규 확진자 수는 400명대 중반을 기록했다. 전날보다 소폭 줄었으나 지난 9일(446명) 이후 엿새째 400명대를 이어가고 있다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 459명 늘어 누적 9만5635명이라고 밝혔다. 전날(490명)보다 31명 줄었다.

올해 완만한 감소세를 보였던 신규 확진자는 설 연휴 직후 600명대까지 치솟았다. 이후 300∼400명대로 내려왔으나 최근 다시 증가세를 보이고 있다.

최근 1주일(8∼14일)간 신규 확진자는 일별로 346명→446명→470명→465명→488명→490명→459명이다. 이 기간 300명대 하루를 제외하면 모두 400명대를 기록했다.

1주간 하루 평균 452명꼴로 확진자가 나온 가운데 거리두기 단계 조정의 핵심 지표인 일평균 지역발생 확진자는 434명이다. 이미 2.5단계(전국 400∼500명 이상 등) 범위에 들어선 상태다.

이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 436명, 해외유입이 23명이다.

확진자가 나온 지역을 보면 서울 108명, 경기 199명, 인천 19명 등 수도권이 총 326명으로, 전체 지역발생 확진자의 74.8%를 차지했다.

비수도권은 경남 52명, 강원 16명, 부산 13명, 경북·충북 각 7명, 전북 5명, 대구 4명, 전남 2명, 광주·울산·충남·제주 각 1명 등 총 110명이다.

주요 감염 사례를 보면 가족·지인 모임, 사우나, 직장 등 곳곳에서 산발적 감염이 잇따르고 있다.

경남 진주시의 목욕탕 관련 사례에서는 전날 오후까지 누적 확진자가 132명으로 늘었다. 아직 검사가 진행 중으로 확진자가 더 나올 가능성이 있다.

이 밖에도 ▲ 경기 화성시 물류센터(누적 12명) ▲ 용인시 수지구 요양원(11명) ▲ 안산시 단원구 일가족-직장(11명) ▲ 충남 홍성군 금속제조업체(9명) ▲ 경북 구미시 사업장(6명) 등의 신규 감염도 이어졌다.

해외유입 확진자는 23명이다. 전날(16명)보다 7명 많다.

확진자 가운데 6명은 공항이나 항만 입국 검역 과정에서 확인됐다. 나머지 17명은 서울·경기(각 4명), 대구·경북·전북(각 2명), 인천·충남·경남(각 1명) 지역 거주지나 임시생활시설에서 자가격리하던 중 양성 판정을 받았다.

이들은 12개 국가에서 들어온 것으로 추정되며 내국인이 11명, 외국인이 12명이다.

나라별로는 미국이 6명으로 가장 많고 이어 파키스탄 3명, 필리핀·인도네시아·몽골·우크라이나 각 2명, 아랍에미리트·우즈베키스탄·카자흐스탄·헝가리·폴란드·스페인 각 1명이다.

지역발생과 해외유입(검역 제외)을 합치면 서울 112명, 경기 203명, 인천 20명 등 수도권이 335명이다. 전국적으로는 대전·세종을 제외한 15개 시도에서 확진자가 새로 나왔다.

한편 사망자는 전날보다 2명 늘어 누적 1669명이 됐다. 평균 치명률은 1.75%다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr